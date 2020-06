Piazza Affari pronta a riprendere la via dei rialzi, apertura prevista positiva

Valeria Panigada 10 giugno 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono previste aprire in moderato rialzo, dopo la pausa di riflessione di ieri. L'indice Ftse Mib ha interrotto la striscia di rialzi record delle ultime due settimane, trascinata al ribasso dalle deboli performance del comparto bancario, chiudendo in calo dell'1,49% sotto la barriera psicologica dei 20mila punti. L'attenzione dei mercati è rivolta alla Federal Reserve, che in serata (20.00 ore italiane) annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell.Ieri Wall Street ha chiuso contrastata, con il Nasdaq che ieri ha toccato e superato la soglia dei 10.000 punti, per la prima volta nella storia, con i titoli Amazon e Apple che hanno testato anch'essi i massimi di sempre. Questa mattina l'azionario asiatico si è mosso misto, con Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,15%, mentre Shanghai è sotto pressione (-0,38%).Fed a parte, attenzione anche all'Ocse che nel corso della mattina pubblicherà l'outlook economico con le sue nuove stime. L'agenda macro di oggi prevede tra i dati la produzione industriale in Francia ad aprile e l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti a maggio. In uscita anche i dati EIA sulle scorte e la produzione di greggio negli Usa.