Piazza Affari prevista sotto la parità in avvio, prosegue collocamento Btp Futura

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono previste aprire in territorio negativo, dopo la corsa di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso dell'1,55% oltre la soglia psicologica dei 20mila punti, sostenuto dalle banche. Si respira un sentiment più cauto nella giornata di oggi, nonostante la buona sessione di Wall Street della vigilia che ha visto il Nasdaq infrangere un nuovo massimo storico balzando del 2,2% per chiudere a 10.433,65 punti.In assenza di dati macro di rilievo, gli investitori sono divisi tra le speranze di una ripresa rapida dell'economia e i timori per il continuo aumento dei casi da Covid-19. Il numero di decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 130.000 ieri. La Bank of America ha annunciato che chiuderà in via temporanea 50 filiali in Florida, tra gli Stati americani più colpiti dalla crescita record di contagi.In questo quadro i listini asiatici si muovono in ordine sparso questa mattina, con Shanghai ancora in forte rialzo dopo il +6% della vigilia, mentre Tokyo ha chiuso in calo di circa mezzo punto percentuale. Oggi la Reserve Bank of Australia, la banca centrale australiana, ha mantenuto i tassi invariati allo 0,25%, come da attese, assicurando che manterrà accomodante la propria politica monetaria per tutto il tempo necessario.Intanto dalla Germania è giunto il dato sulla produzione industriale, che a maggio è tornata a crescere, rimbalzando dopo due mesi di forte contrazione, ma meno del previsto. Nel corso della mattina verrà diffuso l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Italia, importante per capire l'evoluzione dei consumi interni, componente essenziale per l'economia. Sul fronte emissioni, oggi è la seconda giornata di collocamento del Btp Futura.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a DiaSorin che ha lanciato un nuovo test molecolare per identificare due ceppi di influenza che presentano sintomi simili al Covid-19 ma sono diversi. Sarà importante per distinguere i diversi virus influenzali nella prossima stagione, quando nella popolazione sarà presumibilmente ancora presente il coronavirus. Da monitorare anche Eni che ha rivisto lo scenario alla luce del coronavirus e apportato una svalutazione di alcune attività.