Piazza Affari prevista positiva in avvio, attenzione a CNH Industrial e Fca

Valeria Panigada 3 settembre 2019 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe avviare gli scambi sopra la parità, dopo un inizio di settimana e di mese positivo. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato con un progresso dello 0,61% a 21.451 punti, chiudendo sotto i massimi intraday toccati sopra quota 21.500 punti. L’attenzione rimane rivolta al fronte politico, con le prossime ore che saranno decisive per il tentativo del premier incaricato Giuseppe Conte di formare un nuovo esecutivo con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Oggi appuntamento cruciale con il voto sulla piattaforma Rousseau dove gli iscritti grillini si esprimeranno sull’accordo di governo con i dem.Tra i titoli di Piazza Affari attenzione a CNH Industrial nel giorno del Capital Market Day, in cui potrebbe svelari dettagli su Iveco. Da monitorare anche Fca dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia che hanno mostrato ad agosto un calo del 16%, maggiore del mercato.Per le Borse europee è previsto un avvio poco mosso, in un contesto segnato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le frizioni intorno alla Brexit. Sul fronte commerciale, ieri Pechino ha presentato ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio, il WTO, contro gli ultimi dazi Usa che sono scattati domenica. Wall Street, che ieri è rimasta chiusa per festività, reagirà a questa evoluzione. Sul fronte Brexit, il premier inglese Boris Johnson potrebbe domandare delle elezioni anticipate al prossimo 14 ottobre se il parlamento gli impedirà di lasciare l'Unione europea senza accordo, secondo alcune indiscrezioni.