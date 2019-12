Piazza Affari prevista positiva in avvio, Borse europee più caute

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire in territorio positivo, all'indomani di una seduta fiacca. Si attende un avvio di seduta invece più cauto per le Borse europee, con gli investitori che sono tentati dalle prese di beneficio in vista della pausa festiva e della chiusura di un anno decisamente positivo per l'azionario.La seduta sarà animata dalle decisioni di politica monetaria, in particolare, della Riksbank svedese e della Bank of England. Quest'ultima dovrebbe confermare la sua linea nonostante le incertezze sulla Brexit. A questo riguardo, si segnala che oggi al Parlamento di Londra la Regina Elisabetta presenterà il programma del nuovo governo di Boris Johnson. L'attenzione è rivolta anche Oltreoceano dove ieri la Camera ha votato la proposta di impeachment contro il presidente americano Donald Trump, con due capi di imputazione: ostruzione all'attività del Congresso e abuso di potere. La parola passa a questo punto al Senato, dove il passaggio è tuttavia più difficile.In Italia, è arrivato il via libera definitivo della Camera con 166 voti favorevoli, 122 contrari e nessuna astensione alla nuova legge di bilancio. Oggi il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri interverrà alla Camera sulla Manovra e al Senato sull'ultimo Ecofin. Sul dossier Popolare di Bari, il Comitato di gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) ha dato parere favorevole alla richiesta di intervento. “La decisione - ha commentato Gualtieri - mette fin da subito la banca in condizioni di sicurezza”.