Piazza Affari prevista piatta in avvio, attenzione a comparto bancario

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono attese piatte in avvio di seduta, in attesa di sviluppi sul Recovery Fund, il piano da 750 miliardi di euro per il rilancio economico dell'Europa in discussione a Bruxelles. Nel quarto giorno di vertice, che doveva durare inizialmente solo due giorni, i leader Ue starebbero facendo dei progressi per cercare di trovare un compromesso.Qualche spiraglio di speranza c'è: secondo quanto riportato da alcune fonti sembra che i cosiddetti paesi frugali (i paesi a favore di una rigida ortodossia di bilancio), Olanda in primis con il premier Mark Rutte, abbiano mostrato un'apertura alla proposta di un fondo che eroghi 390 miliardi sotto forma di sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti (dunque somme da restituire). Tuttavia, la Francia continuerebbe a insistere sulla proposta di un fondo che comporti aiuti per 400 miliardi di euro e prestiti per 350 miliardi. I leader Ue si riuniranno di nuovo oggi nel Consiglio europeo alle 16 ora italiana.In assenza di dati macro di rilievo (oggi non è prevista alcuna indicazione macro da Eurozona e Stati Uniti), i mercati guarderanno all'esito del vertice Ue sul Recovery Fund e all'andamento dei contagi da coronavirus nel mondo. A livello societario, prosegue Oltreoceano la stagione dei conti relativi al secondo trimestre, con i risultati di Ibm.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione al comparto bancario dopo che Intesa Sanpaolo ha rilanciato su Ubi Banca mettendo sul piatto ulteriori 652 milioni di euro cash per convincere i soci Ubi ad aderire all'offerta partita lo scorso 6 luglio. Al corrispettivo in azioni, pari a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta, il cda della banca ha deciso di aggiungere un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro.