Piazza Affari prevista in leggero rialzo in avvio, Borse europee poco mosse in attesa della Bce

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire in territorio positivo, proseguendo i rialzi di metà ottava, mentre le Borse europee sono attese più caute intorno alla parità all'indomani della Fed, che ha confermato i tassi, così come da attese, nel range compreso tra l'1,50% e l'1,75%. La banca centrale americana, guardando in avanti, ha fatto capire con il cosiddetto dot-plot di non aspettarsi alcuna variazione dei tassi di interesse almeno fino al 2020. La Fed ha diramato anche l'outlook sulla crescita economica Usa, lasciando inalterate le previsioni precedenti. Positivo in generale l'azionario asiatico, con l'indice di riferimento Msci Asia ex-Japan index salito fino a +1%. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,14%.Oggi gli operatori guarderanno alla prima riunione del Consiglio direttivo della Bce capitanato da Christine Lagarde. Oggi è anche il giorno delle elezioni generali nel Regno Unito. I cittadini britannici potranno votare fino alle 22 ore locali, dopodiché i seggi chiuderanno alle 3 del mattino di domani 13 dicembre. Tra i dati macro, si segnala la produzione industriale dell'Eurozona e il mercato del lavoro in Italia. A Bruxelles il premier Giuseppe Conte parteciperà al Consiglio europeo a Bruxelles, mentre a Roma si terrà l'incontro al Mise sull'Ilva.