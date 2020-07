Piazza Affari prevista in calo in avvio all'indomani del rally, oggi la Bce

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Pausa di riflessione per i mercati all'indomani del rally. Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero muoversi in territorio negativo in avvio. Ieri l'indice Ftse Mib ha messo a segno un progresso del 2% superando di slancio quota 20mila.All'indomani di una seduta caratterizzata dalle speranze di un vaccino anti-Covid, la prudenza riprende il sopravvento di fronte alle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il presidente americano non ha infatti escluso di adottare sanzioni supplementari contro alti rappresentanti cinesi per punire il comportamento di Pechino nei confronti di Hong Kong. Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, avrebbe inoltre anticipato una possibile restrizione dei permessi visa per alcuni impiegati delle aziende tecnologiche cinesi, come Huawei.Finiscono così in secondo piano i buoni riscontri giunti dalla Cina, dove l'economia è rimbalzata nel secondo trimestre dopo un crollo storico. Il Pil cinese ha segnato nel periodo aprile-giugno un balzo dell'11,5% rispetto ai tre mesi prima e del 3,2% su base annua. Si tratta di un rimbalzo maggiore del previsto. Tuttavia, la ripresa della Cina è ancora zoppicante, perché se la produzione industriale è aumentata più del previsto, le vendite al dettaglio hanno registrato una flessione inaspettata.La cautela è dettata oggi anche dall'attesa per la riunione della Bce e la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde. Tra i dati, l'agenda macro prevede nel corso della mattina la bilancia commerciale di Italia ed Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e i nuovi sussidi settimanali di disoccupazione, oltre che l'indice Philadelphia Fed e l'indice Nahb sulla fiducia dei costruttori. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali d'Oltreoceano con i conti di Bofa, Morgan Stanley e Netflix.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Fca dopo i deboli dati sulle immatricolazioni di auto in Europa.