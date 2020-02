Piazza Affari prevista aprire poco mossa, focus rimane su coronavirus

Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire la seduta di oggi appena sopra la parità, cercando di reagire dopo un inizio di settimana da incubo. Ieri il Ftse Mib è arrivato a cedere oltre il 6 per cento a seguito dell’aggravarsi repentino dei contagi da coronavirus in Italia, con conseguenti timori per l’economia italiana e in generale per quella globale. In chiusura l'indice guida ha ceduto il 5,43% a quota 23.427 punti, segnando la settima peggior seduta degli ultimi 10 anni e azzerando i guadagni da inizio 2020. Se si esclude il tracollo del 12% post-referendum sulla Brexit del giugno 2016, era da più di quattro anni che l’indice non indietreggiava così tanto in una sola seduta. L'attenzione del mercato rimane sul coronavirus. L’ultimo bilancio aggiornato parla di 230 persone contagiate da coronavirus in Italia tra cui sette decessi.L'epidemia ha accelerato in tutto il mondo, tanto che l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha alzato il livello di rischio a una potenziale pandemia. "Dobbiamo concentrarci sul contenimento (della nuova epidemia di coronavirus, ndr), mentre facciamo tutto il possibile per prepararci a una possibile pandemia", ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In particolare, l'Oms ha giudicato "molto preoccupante (...) l'improvviso aumento" di nuovi casi in Italia, Corea del Sud e Iran.Questa mattina i listini asiatici si muovono in territorio positivo, ad eccezione di Tokyo, che ieri era rimasto chiuso per festività. Oggi l'indice Nikkei ha chiuso in ribasso di oltre 3 punti percentuali. Le Borse europee dovrebbero aprire in moderato rialzo.Tra gli appuntamenti della giornata si segnala quello con il Tesoro che oggi offrirà in asta Ctz e Btp legati all'inflazione fino a 3,75 miliardi. Ieri lo spread Btp-Bund è schizzato fino a 150 punti base.