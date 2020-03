Piazza Affari prevista aprire in rialzo, Borse europee più caute dopo mossa Bce

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire la seduta di oggi in rialzo, mentre le Borse europee sono attese più prudenti, in un clima che rimane fortemente incerto a causa della pandemia del coronavirus. Il mercato è preoccupato per l'entità dell'impatto del blocco totale delle attività sull'economia, nonostante l'impegno di autorità politiche e monetarie a livello globale per attutire le conseguenze del dilagare del virus. Nella notte la Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19. Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro.Intanto questa mattina la Reserve Bank of Australia, la banca centrale australiana, ha tagliato di nuovo i tassi di 25 punti base, per la seconda volta dall'inizio del mese. I tassi sono stati abbassati allo 0,25%. I listini asiatici però non l'hanno presa bene, muovendosi in territorio negativo. La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso di oltre l'1%, con Softbank capitolata del 17%, riportando il crollo più forte dall'Ipo del 1994.La giornata sarà movimentata anche dalla riunione di politica monetaria della banca centrale della Svizzera e della Turchia. Dagli Stati Uniti in arrivo le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e l'indice anticipatore.Per quanto riguarda l'Italia, il premier Giuseppe Conte ha anticipato che i provvedimenti e le restrizioni lanciati per contrastare l'emergenza coronavirus, dallo stop alle attività commerciali alla chiusura delle scuole e delle Università, non potranno che essere prorogati alla scadenza del prossimo tre aprile. Al momento nel paese il totale delle persone infettate dal virus è 28.710.