Piazza Affari prevista aprire in leggero rialzo, attenzione a Fca e trimestrali. Oggi asta Btp

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Si attende una partenza in leggero rialzo per Piazza Affari, all'indomani di una seduta debole. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un -0,07% a 22.680 punti. A movimentare gli scambi sul listino milanese saranno le trimestrali societarie. Oggi sono previsti i conti di Amplifon, Piaggio, Saras e Tenaris. Ma l'attenzione sarà rivolta a Fca che ha confermato questa mattina di essere in trattative con la francese Psa-Peugeot Citroen per una possibile fusione.Previste più caute le Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,57%. Tra gli operatori cresce l’attesa per la Fed che questa sera potrebbe annunciare un nuovo taglio dei tassi, il terzo del 2019. Intanto sorgono dubbi sul raggiungimento di un accordo commerciale Usa-Cina, dopo l'indiscrezione di Reuters secondo cui c'è il rischio che la fase uno dell'accordo non venga firmata in occasione del summit di novembre. Si guarda anche alla Brexit, dopo che il Parlamento inglese ha detto sì alla proposta di Boris Johnson di indire elezioni anticipate a dicembre.La giornata sarà movimentata anche da diversi appuntamenti macro. Nel corso della mattina verranno diffusi tra gli altri la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia e l'indice di fiducia economica nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sull'occupazione, come anticipazione ai dati sul mercato del lavoro di venerdì, e il Pil nel terzo trimestre. Sul fronte emissioni, si terrà l'asta del Tesoro di Btp per un importo fino a 6,25 miliardi.