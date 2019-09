Piazza Affari prevista aprire in deciso rialzo, Conte atteso al Quirinale

Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Si prevede una partenza in deciso rialzo per Piazza Affari, che si prepara a festeggiare il secondo governo di Giuseppe Conte. Dopo il voto favorevole sulla piattaforma Rousseau, arrivato ieri sera, la strada per il Conte bis è spianata. Già oggi il premier incaricato potrebbe presentarsi davanti al presidente Sergio Mattarella per presentare la squadra del nuovo esecutivo che potrebbe giurare in serata o, più probabilmente, nella giornata di domani.Anche le Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo, incoraggiate dai guadagni dei listini asiatici che hanno preso il largo dopo il dato cinese. Nel mese di agosto l'indice Pmi dei servizi della Cina stilato dalle società Caixin e Markit si è attestato a 52,1 punti, al valore più alto degli ultimi tre mesi, meglio dei 51,7 punti attesi dal consensus e dei 51,6 di luglio. Sullo sfondo però rimangono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la difficile situazione politica in Gran Bretagna. A questo riguardo, i mercati attendono gli esiti del duro scontro tra il premier inglese Boris Johnson e il Parlamento.La giornata sarà poi movimentata da diversi appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede i Pmi servizi per Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona. Dalla Ue in arrivo anche i dati delle vendite al dettaglio, mentre dagli Stati Uniti verrà diffuso l'aggiornamento sulla bilancia commerciale e in serata la Fed pubblicherà il Beige Book. A proposito di banche centrali, quella del Canada oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In programma anche la nomina del presidente della Bce, Christine Lagarde.Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare Mediaset, che oggi terrà l'assemblea per approvare la fusione transfrontaliera. Attenzione anche su Maire Tecnimont che potrebbe scattare in avanti dopo le commesse da circa 90 milioni di dollari. Il comparto bancario rimane in primo piano con lo spread che ieri è sceso fino a 158 punti base, sui minimi da maggio 2018.