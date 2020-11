Piazza Affari prende fiato dopo serie di rialzi. Giù Exor, DiaSorin in controtendenza

Valeria Panigada 19 novembre 2020 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prende fiato dopo una serie di rialzi che ha portato l'indice Ftse Mib sui nuovi massimi a oltre 8 mesi e a un +20% da inizio mese. Fin dai primi scambi l'indice principale della Borsa milanese imbocca la via dei ribassi segnando dopo l'avvio un calo dello 0,30% in area 21.400 punti. Dopo il rally da vaccino, sui mercati tornano a prevalere i timori per il continuo aumento dei casi di Covid che potrebbe spingere diversi stati a reintrodurre misure di contenimento e nuovi lockdown con pesanti ricadute sulla ripresa dell’economia globale.Tra i titoli del paniere principale, scivola sul fondo Exor con una flessione di oltre 2 punti percentuali. la seguono Prysmian con un -1,7% e poi gli energetici come Eni e Tenaris, in calo di circa l'1,5% riflettendo la debolezza delle quotazioni del petrolio. Si muove invece in controtendenza DiaSorin che con un +2,5% raggiunge la vetta del Ftse Mib.