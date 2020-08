Piazza Affari potrebbe provare a rimbalzare in avvio, oggi asta Btp

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire la seduta di oggi in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo insieme alle altre Borse europee, dopo i ribassi di ieri che hanno portato l'indice Ftse Mib sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti (-1,44% a 19.847 punti). Gli investitori riprendono confidenza negli asset più rischiosi dopo aver accolto con un certo scetticismo la svolta storica della Federal Reserve, che lascia augurare un mantenimento dei tassi di interesse quasi a zero negli Stati Uniti e una maggiore tolleranza a una inflazione oltre il 2%.Ieri nel suo discorso di apertura al simposio di Jackson Hole (in videoconferenza), il governatore della Fed, Jerome Powell, ha reso noto che il Fomc si focalizzerà d'ora in avanti, in tempi di crisi di coronavirus, su un'inflazione media del 2%. Praticamente, la Fed ha lanciato lo strumento AIT (average inflation targeting) permettendo che l'inflazione salga al di sopra del target del 2%, prima di alzare i tassi di interesse. In altre parole, i tassi sui fed funds Usa potrebbero rimanere ai livelli minimi record per un periodo più lungo di tempo. "La Fed metterà l'occupazione davanti all'inflazione nella sua nuova strategia di politica monetaria", ha sottolineato Powell.La seduta odierna sarà movimentata da diverse indicazioni macro, tra cui spiccano gli indicatori di fiducia in Italia ed Eurozona. Dagli Stati Uniti giungeranno nel pomeriggio la bilancia commerciale, i redditi e la spesa delle famiglie e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp per 7 miliardi e Ccteu per 1,25 miliardi. Intanto dalla Germania è giunto questa mattina il sondaggio Gfk che ha rilevato un peggioramento della fiducia dei consumatori a settembre, dopo tre mesi consecutivi di miglioramento, in scia all'aumento dei contagi da Covid-19.