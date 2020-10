Piazza Affari poco mossa in avvio, scatto in avanti di Atlantia

Valeria Panigada 14 ottobre 2020 - 09:33

Piazza Affari si muove sopra e sotto la parità. Il sentiment del mercato resta fragile dopo il calo di Wall Street in seguito allo stop di due sperimentazioni sul vaccino anti-Covid, quello di J&J e quello di Eli Lilly, mentre i contagi continuano ad aumentare e scattano nuove misure di confinamento in diversi paesi d'Europa. Nel frattempo, sale l'attesa per le trimestrali societarie negli Usa, con i conti di Bank of America, Goldman Sachs e Wells Fargo. In questo quadro, l'indice Ftse Mib è poco mosso (+0,30% in questo momento) in area 19.620 punti.Tra i titoli del listino principale di Piazza Affari, spicca fin dai primi scambi Atlantia che balza in testa al Ftse Mib con un salto di oltre l'8%. Nel consiglio di amministrazione che si è riunito lunedì sera, Atlantia ha deciso di aderire alle richieste del governo su Autostrade, per non incorrere nel rischio della revoca della concessione. Il gruppo ha così deciso di aprire a CdP, optando per un periodo di esclusiva fino al 18 ottobre in cui attenderà una proposta per acquistare l'intera quota dell'88,06% che la holding della famiglia Benetton detiene nel capitale di Aspi.Miste le banche, dopo i forti ribassi della vigilia. Banco Bpm avanza di oltre il 3%, mentre Bper scivola dell'1,6%. Poco mossa Unicredit (+0,3%) all'indomani della cooptazione in cda dell'ex ministro, Pier Carlo Padoan, che sarà nominato presidente la prossima primavera.Debole Leonardo che cede l'1,5%, nonostante abbia siglato un contratto con Airbus per la fase di studio avanzata del braccio robotico del Sample Fetch Rover dell’Esa e abbia ottenuto dall’Esa il finanziamento per proseguire lo studio del Sample Transfer Arm per il lander della Nasa.