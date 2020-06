Piazza Affari passa in negativo: Ftse Mib sotto quota 20mila, Bper sul fondo

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari torna a imboccare la strada delle vendite, dopo un avvio in deciso rialzo. In questo momento l'indice Ftse Mib cede lo 0,37% a 19.858,9 punti. La peggiore del listino è Bper Banca che lascia sul terreno oltre il 4% a 2,518 euro. Sotto pressione anche Cnh Industrial che cede circa il 2% dopo la corsa delle ultime sedute. Sul fronte opposto, quello degli acquisti, c'è Telecom Italia che viaggia in rialzo di quasi il 3 per cento.