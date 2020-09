Piazza Affari parte in rialzo: in fermento STM dopo deal Nvidia-Arm da $40 mld

Daniela La Cava 14 settembre 2020 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Anche per Piazza Affari l'ottava inizia in territorio positivo. A Milano l'indice Ftse Mib sale ora dello 0,5% a 19.922, rimettendo nel mirino la soglia di 20mila punti. Tra i temi in primo piano quello dei vaccini, dopo che AstraZeneca ha riavviato la sperimentazione del vaccino anti-covid e l'amministratore delegato del gigante farmaceutico statunitense Pfizer è stato ottimista sulle prospettive che negli Usa ci sia l'inizio di un vaccino entro la fine dell'anno. Sotto la lente anche il tema delle fusioni e acquisizioni che è tornato ad accendersi con due mxi operazioni. La prima è quella della big farmaceutica Usa Gilead che ha raggiunto un accordo da 21 miliardi di dollari per acquisire Immunomedics, la seconda vede in prima fila Nvidia che rileverà per circa 40 miliardi la britannica Arm Holdings dai giapponesi di SoftBank.Un'operazione, quest'ultima, che sta trainando al rialzo STMicroelectronics. Il big italo-francese dei chip sta salendo di oltre il 2%, posizionandosi tra i migliori titoli del paniere milanese. Intonazione positiva anche per Recordati (+2,03%). Avanzano anche gli industriali con Leonardo ed Fca che segnano un rialzo di quasi il 2 per cento. Nelle retrovie Banco Bpm che lascia sul terreno un modesto 0,3%.