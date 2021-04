Piazza Affari negativa a metà seduta, Ftse Mib -0,6%. Deboli anche le Borse europee

Redazione Finanza 30 aprile 2021 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

A metà seduta Piazza Affari viaggia in ribasso, dopo una partenza positiva. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,6% in area 24.123 punti, facendo peggio rispetto agli altri listini europei, anch'essi deboli. A Parigi il Cac40 cede lo 0,4% e a Francoforte il Dax è sulla parità con un +0,04%. Gli investitori si muovono indecisi esitando sulla direzione da prendere, divisi tra i segnali incoraggianti di ripresa economica giunti dagli Stati Uniti, dove il Pil nel primo trimestre dell'anno ha segnato una crescita di oltre il 6%, e quelli deludenti dell'Eurozona, dove l'economia ha segnato una contrazione dello 0,6%. In Italia il Pil è sceso dello 0,4% rispetto al periodo precedente.