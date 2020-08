Piazza Affari negativa. Mediobanca in controtendenza, sale di oltre il 2%

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in territorio negativo, in un clima di attesa sui mercati internazionali per il discorso che il governatore della Fed, Jerome Powell, pronuncerà a Jackson Hole nel pomeriggio, in occasione della riunione in videoconferenza dei banchieri centrali. Gli investitori sperano in segnali accomodanti da parte della banca centrale americana. Dopo un avvio piatto l'indice Ftse Mib ha imboccato la via dei ribassi segnando in questi minuti un calo di mezzo punto percentuale (-0,67%) a 20.001 punti.Tra i titoli del paniere principale, male Tenaris che segna un calo di oltre 1 punto percentuale. Vendite anche su DiaSorin in ribasso dell'1,20%. Si muove invece in controtendenza Mediobanca, segnando un rialzo di oltre il 2%, dopo che la Banca centrale europea ha dato il via libera all’incremento della quota detenuta da Leonardo Del Vecchio oltre la soglia del 10% e fino al 19,99%.Tra gli appuntamenti di giornata si segnala quello con l'Istat che pubblicherà fatturato e ordinativi dell'industria in Italia. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà Bot semestrali per un importo di 7 miliardi. Infine, a livello societario si segnala il cda di Brunello Cucinelli e di Italian Exhibition Group per l'approvazione dei conti trimestrali.