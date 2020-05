Piazza Affari migliora insieme all'Europa, Ftse Mib strappa segno più. Trump spinge per riapertura

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Migliora l'umore sui mercati azionari, dopo una partenza debole. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib riesce a strappare il segno positivo, salendo dello 0,36% in area 17.450 punti. Anche le Borse europee riconquistano terreno positivo, con il Dax di Francoforte in progresso dello 0,30%. Ad aiutare gli scambi è la posizione sempre più pressante del presidente americano Donald Trump verso la riapertura dell'attività economica negli Stati Uniti. "L'America ha bisogno di tornare al lavoro", ha affermato Trump su Twitter, aggiungendo: "Chiudere il paese è stata la decisione più grande che ho mai dovuto prendere. Ora è il momento di iniziare a riaprirlo in sicurezza".