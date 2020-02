Piazza Affari infettata dal coronavirus, borsa Milano perde 30 miliardi

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

"Il virus contagia i mercati" . All'indomani del tonfo della borsa di Milano, apre così oggi il quotidiano La Repubblica, ricordando l'emergenza coronavirus esplosa in Italia, il paese ex Asia più alle prese con il COVID-19, con 229 contagiati e sette morti: "Un lunedì nero per i mercati: sono stati bruciati in Borsa 30 miliardi, con lo spread che è tornato a volare e anche Wall Street che ha chiuso la seduta in profondo rosso".Il crollo di Piazza Affari viene messo in evidenza anche da La Stampa: "Il virus divide l'Italia e piega le Borse". Ieri l'indice Ftse Mib è sprofondato del 5,43% a 23.427 punti, l'Ftse All share è capitolato del 5,51% a quota 25.431.Male, sebbene in misura minore, sono andate anche le altre borse europee. Francoforte ha concluso in calo del 4,01%, Parigi in ribasso del 3,94%, mentre Londra ha perso il 3,34% finale.L'indice azionario di riferimento europeo, lo Euro stoxx 600, è affondato del 3,79%, mandando in fumo 352 miliardi di euro.