Piazza Affari incerta tra contagi Covid e piano rilancio Usa, Buzzi Unicem scatta in avanti

12 ottobre 2020

Piazza Affari si muove incerta, intorno alla parità, in un contesto dominato dall'incertezza. Da una parte si guarda al continuo aumento dei contagi in Europa, con il rischio di possibili nuove misure di confinamento, dall'altra si spera in un nuovo piano di stimolo negli Stati Uniti. E così l'indice Ftse Mib fatica a prendere una direzione, muovendosi sopra e sotto la parità in area 19.600 punti.Tra i titoli del paniere principale, scatta in avanti Buzzi Unicem. Il titolo balza in cima al Ftse Mib con un salto di quasi 4 punti percentuali. Il Cda di Buzzi Unicem ha annunciato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie che prevede un concambio di 0,67 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio e, in caso di successo della conversione, il pagamento di un dividendo straordinario di 0,75 euro per ogni azione esistente e di nuova emissione risultante dalla conversione.Tonica anche Nexi che avanza dell'1,5% beneficiando del prossimo piano cashless su cui il governo è al lavoro per favorire i pagamenti digitali. Tra le banche, bene Banco Bpm che guadagna l'1%, mentre sul fondo del listino scivola Bper Banca con un -1,5%.