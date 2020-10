Piazza Affari in rosso, DiaSorin corre con il virus

Valeria Panigada 26 ottobre 2020 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in deciso ribasso, in scia all'aumento dei contagi da Covid-19, soprattutto in Europa, Italia compresa, dove sono scattate nuove restrizioni a partire da oggi. La Francia ieri ha registrato un aumento giornaliero record di nuove infezioni mentre in Italia è arrivato un nuovo Dpcm che impone la chiusura anticipata di bar e la chiusura di palestre e piscine. Non va meglio in Spagna dove è stato imposto un coprifuoco a livello nazionale per tentare di arginare un peggioramento dell'epidemia.In questo contesto, l'indice Ftse Mib cede circa 1 punto e mezzo percentuale muovendosi sulla soglia psicologica dei 19.000 punti. Tra i titoli del listino principale, scivolano sul fondo Tenaris, Saipem e Moncler con un ribasso di oltre il 3%. Sul fronte opposto invece si muove DiaSorin che corre in testa al Ftse Mib con un +2,8% in scia all'evolversi della pandemia da coronavirus in Italia e nel resto del mondo.