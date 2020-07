Piazza Affari in rialzo nonostante crollo Pil: Ftse Mib sale di oltre l'1%. Non si ferma la cosa di Ubi (+10%)

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari accelera, cercando di reagire dopo sette sedute consecutive di ribassi. A metà giornata l'indice Ftse Mib segna un progresso di oltre 1 punto percentuale (+1,2%) in area 19.465 punti. Il mercato non si cura del crollo del Pil italiano, che nel secondo trimestre dell'anno ha mostrato una contrazione record del 12,4% rispetto ai tre mesi prima e del 17,3% su base annua. la caduta è comunque meno forte del previsto. Gli analisti si aspettavano una contrazione del 15% su base trimestrale e del 18,7% su base annua. Tra i titoli, continua la corsa di Ubi Banca in testa al paniere principale con un balzo di quasi il 10% dopo che l'offerta di Intesa si è conclusa ieri con adesioni pari a quasi il 91%.