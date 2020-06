Piazza Affari in rialzo, Ftse Mib tenta di reagire. Atlantia scivola sul fondo

Valeria Panigada 29 giugno 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in territorio positivo, cercando di reagire ai recenti ribassi. Dopo poco l'avvio l'indice Ftse Mib sale dello 0,74% in area 19.200 punti, dopo che venerdì aveva chiuso con un calo di circa mezzo punto percentuale. Mentre l’andamento dei contagi, soprattutto negli Stati Uniti, continua ad essere osservato speciale, oggi si guarda anche ad altri fronti. Sguardo rivolto alle indicazioni che giungeranno dal fronte macro e che suggeriranno la velocità della ripresa. Oggi sono previsti l'indice di fiducia economica nell'Eurozona e il dato sull'inflazione tedesca. Si segnala anche l'incontro bilaterale tra Angela Merkel e Emmanuel Macron sul tema del Recovery Plan e un nuovo round di incontri riguardo alla Brexit.Tra i titoli di Piazza Affari, acquisti fitti su Cnh Industrial che sale di oltre il 2% conquistando la vetta del Ftse Mib, seguita da Nexi che avanza dell'1,7%. Sul fondo del listino principale invece si posiziona Atlantia con un ribasso di quasi l'1%. Secondo quanto ha riportato Il Messaggero, il premier Giuseppe Conte potrebbe prendersi tutto il mese di luglio per decidere sulla concessione di Autostrade. Il nuovo ponte di Genova potrebbe essere pronto nell’ultima settimana di quel mese.