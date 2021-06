Piazza Affari in moderato rialzo, attesa per l'annuncio della Fed. Deboli le utility

Valeria Panigada 16 giugno 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove, come gli altri listini d'Europa, in moderato rialzo in vista dell'annuncio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto questa sera, a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Gli investitori attendono l'esito della riunione della Fed per saperne di più sulle previsioni economiche della banca centrale americana e sul tono delle discussioni tra i suoi membri riguardo la prosecuzione degli acquisti di obbligazioni. Secondo un sondaggio Reuters, molti operatori di mercato ritengono che la Fed aspetterà agosto o settembre per presentare la riduzione dei propri acquisti, il cosiddetto tapering.In questo contesto, l'indice Ftse Mib segna poco dopo l'avvio un +0,2% in area 25.790 punti. Tra i titoli del paniere principale, si mette in evidenza Azimut con un +1,3%. Bene anche Interpump e Banca Mediolanum con un +0,9%. Sul fronte opposto, quindi tra i ribassi, male le utility con A2a e Italgas i peggiori titoli del Ftse Mib con un calo intorno allo 0,5%. Debole anche DiaSorin con un -0,4%.