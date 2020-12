Piazza Affari in leggero rialzo, Saipem scatta in avanti su contratto in Australia

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari mostra un leggero rialzo a inizio giornata, in un clima improntato alla cautela. Dopo poco l'avvio l'indice Ftse Mib segna un +0,10% in area 22.282,76 punti.I mercati continuano a osservare i dati sulla diffusione del vaccino, con possibili ritardi per quello di Astrazeneca, e l'aumento continuo e talvolta accelerato dei casi di contagio, che porta alcuni paesi, tra cui la Francia, a prendere in considerazione un ulteriore inasprimento delle misure restrittive. Per quanto riguarda l'Italia, oggi è atteso il voto di fiducia sulla legge di Bilancio con l'approvazione definitiva della Manovra e nel pomeriggio è convocato il Consiglio dei ministri. Il premier Giuseppe Conte terrà la consueta conferenza stampa di fine anno.Tra i titoli di Piazza Affari, scatto di Saipem che sale in testa al paniere principale con un progresso di circa 2 punti percentuali. Il gruppo ha vinto in joint venture con Clough un contratto in Australia dal valore complessivo di circa 2,4 miliardi di dollari (la quota Saipem ammonta a circa 1,2 miliardi). Positiva anche DiaSorin (+0,71%), dopo il finanziamento ricevuto dal governo americano per la richiesta di certificazione del suo test molecolare Covid-19. Sul fronte opposto invece Atlantia che scivola in fondo al listino Ftse Mib con un -1,5%.