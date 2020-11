Piazza Affari in leggero rialzo, DiaSorin scatta in avanti. Ancora acquisti su TIM

Valeria Panigada 27 novembre 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari apre poco sopra la parità, in una giornata che si preannuncia piuttosto fiacca per via delle festività negli Stati Uniti. Dopo lo stop di ieri per il giorno del Ringraziamento, oggi ci sarà la chiusura anticipata di Wall Street per il Black Friday (prevista alle 19 ore italiane). Senza il faro della Borsa Usa, i mercati si concentrano sulle notizie sui vaccini e sui dati in arrivo dalla Cina. Su quest'ultimo fronte, in evidenza la pubblicazione dell'ottimo dato relativo ai profitti industriali della Cina, che hanno accelerato il passo in modo significativo. In questo contesto, l'indice Ftse Mib ha aperto piatto per poi segnare un rialzo dello 0,30% in area 22.260 punti.Tra i titoli, in evidenza DiaSorin che sale in testa al paniere principale di Piazza Affari con un progresso di quasi il 2%. Proseguono gli acquisti su Telecom Italia, in rialzo dell'1,6%, con gli investitori che continuano a guardare alla possibile accelerazione sul fronte rete unica. Sul fronte opposto invece, giù Pirelli che cede circa il 2%. Debole anche Eni, che scivola sotto la parità (-0,4%). Il petrolio mostra un certo nervosismo in vista della riunione dell'Opec+, che inizierà la prossima settimana, e per lo smorzarsi del rally da vaccino.