Piazza Affari gira in negativo insieme all'Europa e a Wall Street

Valeria Panigada 17 marzo 2020 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Tornano le vendite sui mercati internazionali. Da Milano, a Francoforte, fino a Londra e New York i mercati falliscono il tentativo di rimbalzo e proseguono la loro discesa. In questo momento il Ftse Mib di Piazza Affari segna un ribasso dello 0,55%, erodendo i guadagni della prima parte della giornata. A Francoforte il Dax cede l'1,92%. E anche Wall Street che aveva aperto in rialzo ora segna una flessione di poco meno l'1%.