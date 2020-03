Piazza Affari erode i guadagni iniziali e scivola appena sotto la parità

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari scivola sotto la parità, dopo una prima parte di giornata positiva. In questo momento l'indice Ftse Mib cede lo 0,33% in area 15.071 punti. Cali decisamente più marcati sugli altri listini europei, con Francoforte e Londra in ribasso di oltre 2 punti percentuali, mentre Parigi cede l'1,5%. Wall Street ha aperto in calo, proseguendo la sua discesa: gli indici americani mostrano una flessione intorno al 2%, con il Dow Jones il peggiore con un -2,93%.