Piazza Affari e borse europee previste caute in avvio, attenzione a DiaSorin

Valeria Panigada 12 aprile 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero muoversi caute in attesa di alcuni dati macro e dell'avvio della nuova stagione dei conti negli Stati Uniti. In questa settimana l’attenzione sarà rivolta al dato sull’inflazione americana di marzo, in uscita domani, che dovrebbe evidenziare una forte accelerazione, tornando abbondantemente sopra il 2%. Un test per i mercati obbligazionari e i rendimenti dei titoli di Stato Usa che potrebbero innervosirsi sui timori di un inasprimento prematuro della politica monetaria. Questa settimana vedrà inoltre partire la stagione delle trimestrali negli Usa, con le Big del settore finanziario che pubblicheranno i conti del primo trimestre.Oggi invece la seduta sarà piuttosto scarna di indicazioni. L'agenda macro prevede la sola pubblicazione delle vendite al dettaglio nell'Eurozona. In Italia il governo Draghi lavora al Documento di Economia e Finanza e alla nuova richiesta di scostamento di bilancio attesa per i prossimi giorni.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a DiaSorin che ha annunciato l'acquisizione dell'americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti di 37 dollari per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari.