Piazza Affari e Borse europee verso avvio in deciso rialzo, attenzione a Diasorin

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe aprirsi in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, che proseguirebbero così gli acquisti di ieri. Le massicce misure di sostegno economico annunciate dalle banche centrali stanno finalmente calmando i mercati. Questa mattina l'azionario dell'area Asia Pacifico ha segnato un solido rialzo, dopo che la People's Bank of China ha annunciato di aver lasciato i tassi primari sui prestiti (LPR) invariati rispetto a febbraio. La decisione ha confermato che la banca centrale non ha premuto il panic bottom. D'altronde, la situazione in Cina sta tornando alla normalità, tanto che nella giornata di ieri non c'è stato nessun nuovo caso di persona infettata dal virus.A queste notizie si aggiunge anche il rimbalzo del petrolio, dai minimi a 18 anni toccati ieri, dopo che l'amministrazione Trump si è mossa a sostegno per settore oil con il dipartimento dell'Energia statunitense che sosterrà i produttori petroliferi acquistando un totale di 77 milioni di barili di greggio, partendo da 30 milioni subito, al fine di accrescere le scorte di emergenza.Pochi gli spunti macro di oggi, con la sola pubblicazione del dato sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Diasorin che questa mattina ha annunciato di aver ricevuto dalla Food and Drug Administration (Fda) l'autorizzazione all'uso di emergenza per il test Simplexa Covid-19 Direct Kit. Si tratta di un kit in grado di fornire una risposta più rapida e semplice per la rilevazione del coronavirus.