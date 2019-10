Piazza Affari e Borse europee si preparano ad aprire sulla parità

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi intorno alla parità, dopo una giornata no. Ieri l'indice Ftse Mib è andato a chiudere a -1,14% a quota 21.405 punti, perdendo terreno insieme agli altri mercati. A pesare sugli scambi sono le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina, proprio a pochi giorni dal ritorno al tavolo delle trattative delle controparti. Il ministero del Commercio cinese ha intimato agli Usa di rimuovere dalla lista le 28 società cinesi "il prima possibile".Inoltre torna caldo il fronte Brexit. Il Guardian riporta che l'Unione europea starebbe considerando la possibilità di rinviare la Brexit fino al giugno del 2020, dopo che le probabilità di raggiungere un accordo tra Londra e Bruxelles sarebbero ormai minime.Oggi l'attenzione sarà rivolta ai verbali dell'ultima riunione della Fed, in uscita questa sera alle 20.00, per capire le singole posizioni all'interno della banca centrale americana, in vista della riunione di fine mese che potrebbe decidere per un nuovo taglio dei tassi di interesse. In agenda anche un intervento pubblico del presidente della Fed, Jerome Powell. Importanti anche le nuove previsioni economiche, contenute nel World Economic Outlook dell'Fmi.Per quanto riguarda l'Italia, oggi alla riunione dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri illustrerà la Nota di aggiornamento al Def. A Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i sindacati di Whirlpool.