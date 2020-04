Piazza Affari e Borse europee si preparano a proseguire i guadagni di inizio ottava

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio ottava. Ieri l'indice Ftse Mib è volato segnando a fine giornata un progresso di 4 punti percentuali a quota 17.039 punti. A dare fiato al rally è l'ottimismo per gli ultimi numeri di infezioni e decessi che sono diminuiti negli ultimi giorni in Italia e Spagna, i due paesi europei più colpiti da Covid-19. Buone notizie sono giunte anche dalla Cina, dove per la prima volta dall'emergenza coronavirus, non ci sarebbe stato nessun decesso causato dalla malattia Covid-19, secondo quanto riportato dalla Commissione nazionale sanitaria cinese, che rende noto, anche, che in data 6 aprile sono stati riportati soltanto 32 casi in più di persone infettate dal virus.Tuttavia, tra gli operatori rimane alta l'attenzione sugli impatti economici del virus. Oggi è in programma il vertice in videoconferenza dei ministri delle Finanze dell'Eurozona per un confronto sulla linea comune da seguire per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Intanto dalla Gran Bretagna è giunta la notizia che il premier Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Lo ha reso noto Downing Street, aggiungendo che le funzioni del premier saranno esercitate dal ministro degli Esteri Dominic Raab.La seduta odierna sarà movimentata da alcune indizioani macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio in Italia. In uscita anche il rapporto economico mensile dell'Istat. Intanto al Senato prosegue l'esame del decreto legge Cura Italia. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a DiaSorin che ha lanciato un nuovo test sul coronavirus. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a DiaSorin che ha annunciato il lancio di un test automatizzato per rilevare gli anticorpi Covid-19.