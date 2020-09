Piazza Affari e Borse europee pronte al rimbalzo, previsto avvio con segno più

Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, sono previste aprire in deciso rialzo oggi, sulla scia di Wall Street che venerdì scorso ha chiuso con segno positivo grazie ai giganti tecnologici. Un rimbalzo dopo una ottava complicata a causa dei timori sanitari e delle incertezze politiche con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane. A questo riguardo, si ricorda l'appuntamento di domani con il primo dibattito tra Donald Trump e il suo rivale democratico Joe Biden. Sullo sfondo rimangono i timori per l'evoluzione della pandemia, soprattutto in Europa, dove la Francia ha superato complessivamente la soglia dei 500mila contagi venerdì scorso e il governo intende implementare nuove restrizioni.In questo contesto, sale l'attesa per l'audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde, davanti al Parlamento Europeo, prevista per questo pomeriggio. Attenzione anche alla ripresa dei colloqui tra Londra e Bruxelles sul tema Brexit. In Italia il Governo è al lavoro per definire la Nota di aggiornamento al Def, la cui approvazione è prevista entro la settimana. Dal fronte macro invece non sono attesi dati di rilievo nella giornata odierna.