Piazza Affari e Borse europee pronte ad aprire la prima seduta di stetembre con segno più

Valeria Panigada 1 settembre 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo, pronte ad iniziare con il piede giusto il mese di settembre, riprendendosi dopo essere state penalizzate dalle parole di Robert Holzmann, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), il quale ritiene che l'istituto dovrebbe valutare la possibilità di ridurre i propri acquisti nell'ambito del piano pandemico Pepp.Il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, ha dichiarato che l'economia dell'Eurozona sta crescendo più rapidamente del previsto, il che si rifletterà nelle proiezioni. Oggi è previsto il discorso di Jens Weidmann al simposio della Bundesbank.L'andamento potrebbe essere influenzato anche dalle numerose indicazioni, tra cui spiccano gli indici Pmi manifatturieri in Europa e i risultati dell'indagine ADP sull'occupazione negli Stati Uniti per il mese di agosto, preludio al rapporto mensile sul mercato del lavoro, in uscita venerdì. La Fed ha fatto della ripresa del mercato del lavoro un parametro essenziale per l'evoluzione della sua politica monetaria.Attenzione anche alla riunione dell'Opec+, che dovrà decidere se modificare o confermare l’attuale incremento mensile di 400.000 b/g.