Piazza Affari e Borse europee pronte a proseguire i rialzi

Valeria Panigada 26 maggio 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. A incoraggiare i mercati è la prospettiva di una ripresa dell'economia mondiale che relega in un secondo piano i timori per la pandemia, le tensioni tra Usa e Cina e l'agitazione a Hong Kong. L'allentamento delle misure di confinamento in diversi paesi, dal Giappone alla Spagna, continua ad alimentare le speranze di un ritorno progressivo alla normale attività delle imprese. In questo contesto i listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi e questa mattina Tokyo ha chiuso la seduta con un progresso di oltre 2 punti percentuali.Il dato sulla fiducia dei consumatori americani, previsto oggi, potrebbe rafforzare questo ottimismo, dopo che ieri l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche, è migliorato più del previsto. Possibili novità riguardanti la proposta della Commissione europea sul Recovery Fund e la nuova versione del bilancio Ue 2021-2027 potrebbero giungere già oggi. Per quanto riguarda l'Italia, è prevista l'audizione in Parlamento del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Dl Rilancio davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato congiunte.Guardando a Piazza Affari, si segnala che da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie di Elettra Investimenti, quotate sul listino Aim Italia. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. Ieri il titolo Elettra Investimenti è balzato in avanti dell'8,66% a 6,90 euro, dopo aver annunciato un accordo di partnership con Oracle che prevede il posizionamento della propria piattaforma Exacto nel market place della multinazionale high-tech.