Piazza Affari e Borse europee previste sulla parità in avvio, oggi il giudizio di Bruxelles su Roma

Valeria Panigada 5 giugno 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Si prevede una partenza poco mossa per Piazza Affari e le Borse europee, in attesa dei dati macro ma soprattutto del giudizio della Commissione europea. Oggi infatti Bruxelles pubblicherà raccomandazioni e rapporto sul debito degli stati membri, tra cui anche quello dell'Italia. Visti gli ultimi sviluppi è probabile che Bruxelles avvii una procedura di infrazione nei confronti di Roma per debito eccessivo. Secondo Il Sole 24 Ore, saranno critiche in particolare pensioni, privatizzazioni e assenza di misure per la crescita.La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spiccano gli indici Pmi servizi e composto dei vari paesi europei e dell'intera Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro, che daranno idea dell'andamento dei consumi interni. Dagli Stati Uniti giungerà nel pomeriggio il sondaggio Adp sull'occupazione, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro che verranno diffusi venerdì. E' previsto anche l'indice Ism non manifatturiero.Questa mattina l'azionario asiatico ha invece imboccato decisa la via dei rialzi. Tokyo ha chiuso con un progresso dell'1,80%, dopo i guadagni di Wall Street ieri sera. Gli operatori scommettono su una mossa espansiva della Federal Reserve. Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha detto che presto potrebbe essere giustificato un taglio dei tassi. Il presidente della Fed, Jerome Powell, si è limitato a dire che la banca centrale monitora da vicino le implicazioni di una disputa commerciale su mercati e crescita economica.Tornando a Piazza Affari, attenzione al titolo Fca dopo che la casa francese Renault ha deciso di continuare l'analisi sulla proposta di fusione 50/50 e quindi ha convocato per oggi un nuovo consiglio di amministrazione.