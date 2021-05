Piazza Affari e Borse europee previste rimbalzare in avvio. I temi e i titoli da monitorare oggi

Valeria Panigada 5 maggio 2021 - 08:44

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero rimbalzare in avvio, dopo i ribassi della vigilia. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con una flessione dell’1,81% a quota 23.977 punti. Il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, dopo aver detto che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare per tenere un freno alla crescita fiorente dell’economia statunitense, ha minimizzato i suoi commenti in una intervista al Wall Street Journal dopo la chiusura di Wall Street, rassicurando gli investitori.La seduta di oggi sarà movimentata da diverse indicazioni macro, tra cui spiccano l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania e dell'intera Eurozona, e poi negli Stati Uniti l'indice Ism non manifatturiero e il sondaggio ADP sull'occupazione, in anticipo ai dati sul lavoro di venerdì, L'attenzione sarà rivolta anche al fronte societario, dove sono attesi diverse trimestrali. In particolare, da monitorare a Piazza Affari Unicredit, Stellantis e Intesa Sanpaolo.