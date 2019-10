Piazza Affari e Borse europee previste positive nella prima seduta del IV trimestre

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta del quarto trimestre dell'anno dovrebbe avviarsi in territorio positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street e di Tokyo, in attesa di nuove indicazioni macro e nella speranza di vedere progressi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina. Gli investitori potrebbero approfittare in questi giorni di una pausa nelle tensioni tra Washington e Pechino per via delle celebrazioni del 70esimo anniversario della Repubblica Popolare cinese, prima dell'incontro previsto settimana prossima negli Stati Uniti.Oggi dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi manifatturiero di Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna ed Eurozona. In arrivo anche l'inflazione della zona euro. Nel tardo pomeriggio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicherà i dati sulle immatricolazioni di auto a settembre in Italia. A proposito dell'Italia, ieri sera il governo Conte-bis ha raggiunto un'intesa sul NaDef, la nota di aggiornamento economico del Def, che presenta le previsioni economiche per il triennio 2020-2022, e che anticipa la pubblicazione della legge di bilancio 2020. Nel documento, il Pil italiano è previsto crescere dello 0,6% nel 2020, mentre il target sul deficit-Pil è stato fissato al 2,2%. La manovra avrà un'entità pari a 29-30 miliardi.