Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, petrolio ancora giù

Valeria Panigada 22 aprile 2020 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le Borse europee, nel tentativo di rimbalzo dopo la caduta di ieri, nonostante il bagno di sangue sui mercati petroliferi continui. Le vendite infatti proseguono anche oggi, con il contratto Wti di giugno in perdita di oltre -2,5% in area 18 dollari e il Brent che scivola di oltre -15% a 16 dollari al barile.La seduta odierna sarà movimentata da alcuni appuntamenti macro, e non solo. Nel corso della mattina l'Istat pubblicherà le vendite e gli ordini industriali in Italia, mentre nel pomeriggio in arrivo la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, oltre che l'indice dei prezzi delle case e le scorte di greggio negli Stati Uniti. Si segnala anche la riunione della banca centrale della Turchia. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali, mentre sul fronte politico, è in programma a Roma il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Def e il via libera allo scostamento di bilancio.