Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi i conti di Intesa e Ferrari

Valeria Panigada 4 febbraio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in rialzo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo dello 0,96% a 23.460 punti, iniziando il mese di febbraio con il piede giusto. A incoraggiare gli scambi è il rimbalzo dei listini asiatici nonostante il bilancio delle vittime del coronavirus continui a salire.Tokyo ha chiuso questa mattina con un progresso di circa mezzo punto percentuale, mentre Shanghai e Hong Kong avanzano di oltre 1 punto percentuale. Moody's ha sottolineato che il coronavirus potrebbe colpire in particolare i consumi discrezionali nei settori retail, trasporti, turismo e intrattenimento, ma ha anche aggiunto che il governo di Pechino ha gli strumenti per assorbire un eventuale shock economico. In Cina, la Commissione nazionale sanitaria ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 425 morti, e che ci sono 20.438 casi confermati di persone infettate dal virus.L'attenzione rimane rivolta all'evoluzione del caso coronavirus, ma la seduta sarà movimentata anche da alcuni dati macro, tra cui si segnala l'inflazione in Italia, con la stima preliminare di gennaio e la revisione del paniere. A livello societario, in arrivo le trimestrali di Intesa Sanpaolo e Ferrari. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione anche a Fca dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia.