Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi i conti di Ferrari

Valeria Panigada 4 novembre 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Dopo la festività di Ognissanti, l'attività sui mercati torna alla normalità, tranne che in Giappone, dove la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per celebrare il Giorno della Cultura. Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in rialzo, proseguendo i guadagni di inizio mese. Venerdì scorso, primo novembre, l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo dell'1,06% a 22.934,32 punti, mettendo nel mirino la soglia dei 23mila punti che non viene infranta dal maggio 2018.A sostenere gli scambi sui mercati le speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina entro questo mese. Intanto il WTO, ovvero l'organizzazione mondiale del Commercio, ha approvato i dazi cinesi contro beni americani per un valore di 3,6 miliardi di dollari. Pechino aveva chiesto inizialmente l'ok per infliggere 7 miliardi di dollari di tariffe contro i prodotti Usa. Si tratta dunque solo della metà dell'importo richiesto.La giornata sarà movimentata da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina sarà diffuso l'indice Pmi manifatturiero di Francia, Germania ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati sugli ordini di beni durevoli e di fabbrica. Si segnala anche il discordo della neo presidente Bce, Christine Lagarde, a Berlino.Per quanto riguarda l'Italia, questa settimana inizia l'iter in Parlamento della Legge di Bilancio, dopo l'approvazione della Ragioneria di Stato. L'attenzione del mercato sarà rivolta anche al fronte societario, con la stagione delle trimestrali che entrerà nel vivo nei prossimi giorni con i risultati delle banche. Intanto oggi sono previsti i numeri di Ferrari.