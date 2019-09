Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi il cda di Tim

Valeria Panigada 26 settembre 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo la chiusura negativa di ieri. A sostenere i mercati, che ieri si sono abbandonati alle vendite dopo l'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump, sono le speranze di un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Lo stesso Trump ha risvegliato queste speranze, annunciando ai giornalisti un accordo "prima del previsto". A queste parole si è aggiunta la notizia di un accordo di libero-scambio, almeno parziale, tra Usa e Giappone.La giornata sarà poi movimentata da alcuni appuntamenti. Nel corso della mattina la Bce pubblicherà il bollettino economico. Previsti anche i discorsi di Draghi e Enria della Bce. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il Pil del secondo trimestre. Sul fronte emissioni, il Tesoro sarà impegnato nell'asta dei Bot. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Tim nel giorno del Cda da cui potrebbero giungere novità sulla governance.