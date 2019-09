Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi il giuramento dei ministri al Quirinale

Valeria Panigada 5 settembre 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i guadagni di ieri e aprire in territorio positivo, dopo la risoluzione della crisi di governo. Ieri il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per presentare la squadra, che vede 10 ministri del Movimento 5 stelle, nove del Partito democratico, uno di Leu. Spiccano i nomi del leader del M5S Luigi Di Maio agli Esteri e Roberto Gualtieri nuovo ministro dell'Economia. Questa mattina è previsto il giuramento al Quirinale. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,58% a 21.737 punti, risultando la migliore Borsa d'Europa, mentre lo spread Btp-Bund è sceso di slancio sotto i 150 punti base, sui minimi da metà maggio 2018. Il tasso del Btp a 10 anni è sceso per la prima volta sotto la soglia dello 0,8%.Previsto un avvio in rialzo anche nel resto d'Europa, dopo la conferma che Stati Uniti e Cina terranno un nuovo ciclo di incontri a Washington a inizio ottobre, risvegliando la speranza di una intesa o comunque di una distensione dei rapporti commerciali tra le due super potenze economiche. In scia alla notizia, i listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi. Questa mattina Tokyo ha chiuso con un progresso di oltre il 2%, Shanghai segna un +1,33%, Sidney e Seoul avanzano di 1 punto percentuale.Sullo sfondo rimane ancora aperta invece la questione Brexit, dopo che il premier Boris Johnson ha subito un'altra cocente sconfitta al Parlamento UK, dove la sua mozione presentata per chiedere elezioni anticipate è stata bocciata. La Camera dei Comuni ha approvato inoltre anche la legge anti-no deal volta a rinviare la Brexit dalla scadenza attualmente fissata del 31 ottobre.