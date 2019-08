Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi i conti di Banco Bpm

Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le Borse europee, nel tentativo di rimbalzo dopo i recenti ribassi. Ieri la settimana non è partita con il piede giusto: l'indice Ftse Mib ha lasciato sul parterre oltre 1 punto percentuale finendo sotto la soglia dei 21mila punti. Ieri sera Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dell'anno in scia all'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nella notte i listini asiatici hanno proseguito le vendite dei giorni scorsi. Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,65% limitando le perdite sul finale.Da Pechino sembra essere arrivato un segnale di allentamento delle tensioni, con le autorità cinesi disposte a non fare scivolare ulteriormente lo yuan nei confronti del dollaro dopo che sono state accusate di manipolazione del cambio. Ieri la valuta è crollata sotto la soglia dei 7 renmimbi per dollaro per la prima volta dalla crisi finanziaria globale. I movimenti sul forex rimangono in primo piano anche oggi.Non sono previste indicazioni macro di rilievo. In Italia l'attenzione rimane rivolta verso le attività di governo in vista della legge di bilancio 2020. A livello societario prosegue la stagione dei conti a Piazza Affari, tra cui spicca oggi Banco Bpm.