Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi asta Btp

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta in moderato rialzo per Piazza Affari e le Borse europee dopo i recenti ribassi. A sostenere gli scambi sono le speranze di progressi positivi nel conflitto commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, le due super potenze economiche hanno concordato una tregua provvisoria nella loro disputa prima dell'incontro previsto per sabato tra i presidenti dei due paesi a margine del vertice del G20. Questa pausa potrebbe evitare l'imposizione di dazi americani per 300 miliardi di dollari su prodotti cinesi, in caso di mancato accordo, o almeno favorire una versione pi ridotta delle tariffe al 10% anzich al 25%.In questo contesto i listini asiatici si sono mossi in territorio positivo. Hong Kong mostra un rialzo dell'1,16%, Shanghai guadagna lo 0,57% Singapore sale dello 0,68% e Sydney ha chiuso con un +0,39%. Tonica la Borsa di Tokyo che ha terminato con un rialzo dell'1,19% a 21.338,17 punti, grazie anche al ribasso dello yen nei confronti del dollaro.La giornata sar movimentata inoltre da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici di fiducia in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania. In arrivo da Oltreoceano la lettura finale del Pil relativo al primo trimestre dell'anno, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni.Guardando all'Italia, l'attenzione rimane alta sulla questione del debito e il confronto con Bruxelles. Secondo Il Sole 24 Ore, non sono state ancora colmate le distanze tra il piano anti-deficit proposto dal Mef per sventare la procedura di infrazione Ue che incombe sul paese. Sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Giovanni Tria cercheranno di trovare un accordo in occasione del G20 di Osaka. Attenzione quindi all'emissione odierna di Btp e CCteu, che conclude il consueto trittico di aste di fine mese del Tesoro italiano.