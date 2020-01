Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Prysmian e Fca

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, incoraggiate dai nuovi record di Wall Street ieri sera. Positivi anche i listini asiatici con Tokyo che questa mattina ha chiuso in rialzo di quasi mezzo punto percentuale. A sostenere gli scambi anche i dati macro giunti dalla Cina. Il Pil cinese nel 2019 ha riportato un trend in linea con le attese, sebbene al tasso di crescita più basso dal 1990. Il prodotto interno lordo della Cina è avanzato del 6,1% rispetto al +6,6% del 2018. Pechino si era prefissata un obiettivo di crescita del Pil compreso tra il +6% e il +6,5% per il 2019. Bene anche le vendite al dettaglio, balzate dell'8% su base annua.Dopo i dati giunti dalla Cina, la giornata sarà movimentata anche da altre indicazioni, tra cui l'inflazione in Italia e nell'Eurozona e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno alcuni dati sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative. In uscita anche la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.Guardando a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib potrebbe muoversi sopra i 24.000 punti dopo che ieri è tornato in questa area chiudendo con un progresso dello 0,74% a 23.940 punti. Sul fronte politico, oggi a Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i sindacati sul tema del cuneo fiscale. A livello societario, da monitorare Prysmian, che sta riparando il guasto al collegamento Western Link e valutando eventuali impatti economici sul bilancio 2019. Attenzione anche a Fca che all'indomani dei deboli dati sulle immatricolazioni in Europa ha fatto sapere di essere in trattative con Foxconn per creare una joint venture in Cina sulle auto elettriche.