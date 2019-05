Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Fca

Valeria Panigada 27 maggio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, proseguendo la volata di venerdì scorso. Oggi non sono attese indicazioni macro di rilievo, complice la chiusura per festività di Londra e di Wall Street, che riprenderanno regolarmente gli scambi domani. L'attenzione degli operatori sarà dunque rivolta al risultato delle elezioni europee. Dagli exit poll emerge che la maggioranza è rimasta ai partiti europeisti e, secondo le stime diffuse dal portavoce del Parlamento europeo per i 27 Paesi, si è registrata la più alta affluenza negli ultimi venti anni (vicino al 51%). In Italia si è assistito all'avanzata della Lega. Settimana scorsa il leader leghista e vice premier, Matteo Salvini, aveva dichiarato che è pronto a dialogare con Macron e Merkel per cambiare le regole Ue.Occhi puntati anche sul fronte commerciale Usa-Cina. Questa mattina l'azionario asiatico si è mosso contrastato, con gli investitori che guardano alla visita di Donald Trump in Giappone. Il presidente americano non ha risparmiato critiche al paese, affermando che per "molti, molti anni", Tokyo ha "avuto un vantaggio notevole" su Washington. La visita di Trump arriva in un momento in cui l'amministrazione Usa sta valutando l'opzione di imporre dazi doganali sul settore auto di Giappone e Unione europea. La Borsa Tokyo ha chiuso la sessione sulla scia di un cauto ottimismo, in rialzo dello 0,31% a 21.182,58 punti.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Fca che potrebbe muoversi in maniera brusca dopo la proposta di matrimonio avanzata alla francese Renault.