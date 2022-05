Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio. I temi da seguire

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi con segno positivo per le Borse europee, compresa Piazza Affari, grazie all’annuncio di un allentamento delle restrizioni contro il Covid-19 in Cina e all’allentamento dei timori sul ritmo dei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

La sessione dovrebbe essere più tranquilla del solito a causa della chiusura di Wall Street per la festività nazionale del Memorial Day. Gli scambi Oltreoceano riprenderanno regolarmente martedì.

Questa mattina sentiment positivo nell’azionario asiatico. I mercati reagiscono positivamente alla decisione del governo di Pechino di allentare i lockdown imposti per arginare il Covid. L’allentamento delle restrizioni interessa in particolare le città di Pechino e di Shanghai, a due mesi da quando le autorità hanno ordinato ai cittadini di rimanere confinati nelle loro abitazioni.

Il sentiment del mercato dovrebbe inoltre continuare a beneficiare delle speculazioni degli investitori su un rallentamento, o addirittura un’interruzione, del rialzo dei tassi della Fed a partire da settembre, dissipando così i timori di una recessione.

In primo piano anche gli ultimi sviluppi sul fronte russo con il nulla di fatto sull’embargo Ue al petrolio. Il vertice europeo, indetto per mettere a punto un’accordo di massima sul sesto pacchetto di sanzioni, in vista del Consiglio europeo che prende il via oggi, non ha trovato l’accordo sul blocco delle importazioni di greggio russo a partire dalla fine dell’anno.

Tra gli indicatori del giorno, attenzione alla prima stima dell’indice dei prezzi al consumo in Germania a maggio. Il consenso di Reuters prevede un’accelerazione dell’inflazione all’8,0% in un anno dopo il +7,8% di aprile.

Infine, tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare Telecom Italia dopo l’accordo raggiunto con Open Fiber e Cdp sull’avvio della rete unica.