Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio. I titoli e i temi da seguire

11 maggio 2022

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire la seduta di oggi in territorio positivo, proseguendo il rimbalzo di ieri, in attesa del dato sull'inflazione Usa che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria da parte della Federal Reserve.L'attenzione è quindi rivolta alla pubblicazione, nel primo pomeriggio italiano, dell'indice dei prezzi al consumo statunitense (CPI), che dovrebbe mostrare un rallentamento per la prima volta dopo sette mesi. Le attese degli analisti sono infatti per una inflazione all'8,1% su base annua ad aprile contro l'8,5% precedente. Se così non fosse, potrebbero scatenarsi i timori degli investitori su un imminente aumento del tasso della Fed di 75 punti base, una possibilità che il presidente della banca centrale americana ha per il momento escluso.In tema di banche centrali si segnalano i numerosi i discorsi dei banchieri centrali in programma oggi, tra cui quelli di Bostic (Fed), Lagarde, Nagel Vasle e Knot (Bce).Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro sarà impegnato nell'asta di Bot annuali per 6,5 miliardi. Intanto, continua la prima visita ufficiale negli Stati Uniti, a Washington, del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che oggi incontrerà anche i leader dei gruppi politici del Congresso.Infine, tra i titoli di Piazza Affari, in programma le trimestrali di Mediobanca, Terna e Tod's. Da monitorare anche illimity e Ferragamo che hanno diffuso i conti.